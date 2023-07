Half-Life 3: Gerüchte über Gamescom-Präsentation sind falsch

Laut einem Gerücht sollte Half-Life 3 auf der diesjährigen Gamescom mit am Start sein, was sich jetzt als falsch bestätigte.

Zu Half-Life 3 überschlägt sich die Gerüchteküche, wie zu jeder anstehenden Messe oder größeren Events, mal wieder um ein Vielfaches. Aktuell steht die Gamescom für Gerüchte und Vermutungen hoch im Kurs, da es nicht ungewöhnlich ist, Messen für unverhoffte Ankündigungen zu nutzen. In diesem Jahr sollte es laut einem Gerücht vermeintlich Einblicke zu Half-Life 3 geben.

Wie es zu dem Gerücht kam, und warum es eine Panne ist, erklären wir euch gerne.

Die Aussteller auf der Messe sind im Vorfeld in einer Liste ersichtlich, was für den Besucher eine nette Übersicht ist. Auf dieser Liste tauchte allerdings die Valve Corporation auf, ein Reddit-Nutzer fand den Eintrag des Half-Life-Entwicklers beim Stöbern in eben dieser Ausstellerliste. Diesen Fund belegte er mit zwei Screenshots, in denen die Eintragungen der Firma Valve zu sehen sind. Eine klare Ankündigung zu einem Titel findet man in so einer Übersicht aber nicht.

Passend dazu gehen derzeit die Gerüchte um, Valve arbeite an einem Multiplayer-Spiel im Half-Life Universum, mit dem Namen Citadel. Auch eine Fortsetzung des VR Hits Alyx ist in aller Munde. Die Vorfreude auf Ankündigung ist natürlich dann entsprechend groß.

Doch reumütig musste der vermeintliche Informant seinen Post editieren und den Fans etwas mitteilen:

„Es tut mir sehr leid, euch mitteilen zu müssen, dass ich es vermasselt habe. Die Gamescom-Begleit-App, die ich verwendet habe, existiert nicht mehr in Google Play. Ich habe sie letztes Jahr heruntergeladen und nur aus Neugier eingecheckt. Mir ist nicht aufgefallen, dass die App veraltet war, denn die wenigen Infos, die ich überprüft habe, erschienen mir aktuell, wie Bethesda, die Starfield auflisteten, und Blizzard, die Diablo 4 auflisteten. Es tut mir leid, wenn ich euch falsche Hoffnungen gemacht habe. Ich werde diesen Beitrag als entlarvt markieren.“

Und somit zerschlug ein einzelner User, mit seiner veralteten App, die Hoffnung vieler Valve Fans.