Koa and the Five Pirates: Charmantes 3D Jump’n’Run angekündigt

Mit Koa and the Five Pirates wurde ein charmantes 3D Jump’n’Run für Xbox angekündigt.

Der Indie-Publisher Chibig (Summer in Mara) hat ein weiteres bisher nicht gezeigtes Spiel als Teil seiner Chibig-Presents-Vorstellung enthüllt. Koa and the Five Pirates ist ein 3D Jump’n’Run, das in der sonnenverwöhnten Welt von Summer in Mara angesiedelt ist und den neuesten Teil des stetig wachsenden Chibig-Universums darstellt.

Im Spiel begebt ihr euch mit Koa, dem Star der Reihe, und ihrer besten Freundin Napopo auf ein actionreiches Abenteuer auf den gesamten Inseln von Mara. Überlistet Fallen, manövriert euch durch gefährliche Umgebungen und erkundet eine Reihe verwirrend andersartiger Landschaften auf ihrer Jagd nach einem gestohlenen Piratenschatz.

Marodierende Piraten haben den Schatz der Inselbewohner gestohlen, und nun ist es eure Aufgabe, ihn zurückzuholen. In einem liebevollen Tribut an die 3D Jum’n’Runs von früher durchquert ihr dabei wilde Inseln, weicht listigen Fallen aus und besiegt die knurrrrrigsten Piratenkapitäne.

Schaltet Stück für Stück ein Archipel frei. Von Sandstränden bis hin zu blubbernden Vulkanen gibt es keinen Mangel an zauberhaften, bunten Inseln, die es zu besuchen gilt, jede von ihnen randvoll mit Geheimnissen und Sammelobjekten. Koa and the Five Pirates ist ein Freibeuter-Abenteuer für alle, vom Neuling bis zum Speedrunner.

Features:

Ein unbeschwertes Rätsel-Plattformspiel, das in der Welt von Summer in Mara angesiedelt ist

Individualisiert eure Heimatbasis zwischen den Levels

Lernt erinnerungswürdige neue Charaktere kennen und trefft alte Freunde wieder

Geheimnisse, Herausforderungen und Sammelobjekte

Ein fröhlicher, bunter Tribut an die 3D-Jump’n’Runs von früher

Die Entwickler meldeten: „Mit einer ganz anderen Art von Spiel nach Mara zurückzukehren, stellt eine interessante Herausforderung dar‘, sagte der Chibig-Geschäftsführer Abraham Riera. ‚Doch ich glaube, das Team hat ins Schwarze getroffen. Koa and the Five Pirates schafft es, frisch und vertraut zugleich zu wirken. Das ist keine geringe Leistung!“

Koa and the Five Pirates erscheint im Verlauf des Jahres 2022 auf Xbox One, Switch, PlayStation 4 und PC über Steam.