Layers of Fear: Marke erreicht über 12 Millionen Spieler

Autor:, in / Layers of Fear

Bloober Teams Horrorspiele Layers of Fear und Layer of Fear 2 konnten insgesamt zwölf Millionen Spieler erreichen.

Mit Layers of Fears erscheint im Sommer dieses Jahres der dritte Ableger der erfolgreichen Horror-Reihe aus dem Hause Bloober Team. Was Fans erwartet, verdeutlicht der kürzlich veröffentlichte Trailer mit elf Minuten Gameplay.

Dass schon die ersten beiden Teile Layers of Fear und Layers of Fear 2 gute Erfolge feiern konnten, legt jetzt ein neu veröffentlichte Finanzbericht des polnischen Entwicklerstudios dar. Aus diesem geht hervor, dass die Horror-Marke bisher über zwölf Millionen Spieler für sich begeistern konnte.

Layers of Fears, in dem nicht erzählte Geschichten der beiden Vorgänger aufgegriffen werden sollen, befindet sich derzeit für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC in Entwicklung und soll im Juni 2023 erscheinen.