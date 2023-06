Layers of Fears: Grafikvergleich zwischen Xbox und PlayStation

Autor:, in / Layers of Fears

In einem neuen Grafikvergleich könnt ihr euch jetzt Layers of Fears auf der Xbox Series X/S und PlayStation 5 anschauen.

Layers of Fear 2023 oder Layers of Fears oder wer weiß, wie oft noch der Name geändert wird, stellt sich in einer Analyse auf den verschiedenen Plattformen zur Schau. In einem neuen Grafikvergleich gibt es wieder Xbox vs. PlayStation!

Wer das Horrorszenario im Vergleich gewinnt, könnt ihr euch im folgenden Video anschauen:

Der Vergleich stellte folgende Unterschiede und Performance-Details fest:

Xbox Series X

Qualitätsmodus: 2160p/30fps* + Ray-Tracing (rekonstruiert aus dynamischen 1800p)

Leistungsmodus: 2160p/60fps* (rekonstruiert aus dynamischen 1440p)

PlayStation 5

Qualitätsmodus: 2160p/30fps* + Ray-Tracing (rekonstruiert aus dynamischen 1800p)

Leistungsmodus: 2160p/60fps* (rekonstruiert aus dynamischen 1440p)

Layers of Fears ist ein Reimagining, das Layers of Fear, seine DLCs und Layers of Fear 2 zusammenfasst. Das neue Layers of Fears nutzt die Unreal Engine 5.

Die PlayStation 5 und die Xbox Series X bieten zwei Darstellungsmodi. Der Qualitätsmodus erhöht die Auflösung, die Beleuchtungsqualität und fügt Ray-Tracing mit 30fps hinzu. Im Performance-Modus wird Raytracing entfernt, die Beleuchtungsqualität leicht verringert und die durchschnittliche Auflösung erhöht. Dieser Modus wird vom Analysten für beide Konsolen empfohlen. Die Xbox Series S verfügt nicht über Raytracing und hat einige Clipping-Effekte wie Schatten, globale Beleuchtung, Geometrie und einige Post-Processing-Effekte.

Die PS5 bietet in beiden Grafikmodi eine höhere durchschnittliche Auflösung als die Xbox Series X. In den ersten Bereichen des letzten Kapitels zeigt die XSX im Leistungsmodus unter anderem durchschnittlich 1188p, während PS5 1332p bietet. Was die Leistung betrifft, so leidet der 30fps-Modus auf PS5 und XSX unter Stottern. Abgesehen von bestimmten Bereichen halten die drei Konsolen 60fps ohne große Probleme ein.