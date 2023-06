Deutsche Charts: Diablo IV herrscht in Games-Charts

2019 wurde Diablo IV bereits angekündigt, fast vier Jahre später ist es nun erschienen. In den deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, sichert sich das Action Rollenspiel direkt die Spitzenposition auf PS4, PS5 und Xbox Series. Hogwarts Legacy positioniert sich auf den genannten Konsolen auf Platz zwei.

Wenig Veränderungen gibt es in den übrigen Rankings: Die Nintendo Switch bleibt fest in der Hand von The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom und Mario Kart 8 Deluxe; auf der Xbox One verteidigen Hogwarts Legacy und Grand Theft Auto V Premium Edition die Plätze eins und zwei. Bei den PC-Games überholt die Premium Edition vom Landwirtschaftssimulator 22 die Standard-Ausgabe.