The Texas Chain Saw Massacre: Preisdetails, Cross-Play und Vorbestellungen

Autor:, in / The Texas Chain Saw Massacre

Gun Interactive gibt die Preisdetails und Vorbestellungen für The Texas Chain Saw Massacre bekannt.

Diese Woche hat Gun Interactive, die Multimedia-Entwicklungsfirma hinter dem kommenden asymmetrischen Horror-Videospiel The Texas Chain Saw Massacre, die Preisdetails und Vorbestellungsinformationen für die bevorstehende Veröffentlichung des Spiels bekannt gegeben.

Die physische Ausgabe von The Texas Chain Saw Massacre, die für PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich ist, wird am 18. August (dem Tag der Veröffentlichung des Spiels) für 39,99 US-Dollar im Handel erhältlich sein. Als zusätzliches Bonbon enthält die erste Welle der physischen Ausgaben ein exklusives Poster mit dem Titelbild des Spiels, und zwar nur für begrenzte Zeit und solange der Vorrat reicht. Außerdem wird The Texas Chain Saw Massacre am Erscheinungstag im Xbox Game Pass verfügbar sein.

Neben der Bekanntgabe von Vorbestellungs- und Preisinformationen hat Gun Interactive auch Details zum Crossplay bekannt gegeben, die alle relevanten Informationen in Bezug auf Partys, Plattformkompatibilität und Crossprogression aufschlüsseln.

The Texas Chain Saw Massacre ist bereits im Microsoft Store verfügbar und kann mit einer Xbox Game Pass-Mitgliedschaft vorinstalliert werden.