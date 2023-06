Layers of Fears: Neuer Trailer veranschaulicht die Angst

Autor:, in / Layers of Fears

Bloober Team & Anshar Studios enthüllen den Accolades Trailer für Layers of Fear (2023).

Nach der erfolgreichen Veröffentlichung von Layers of Fear (2023), dem krönenden Abschluss der gefeierten Psycho-Horror-Franchise, haben Bloober Team und Anshar Studios einen neuen, mit Auszeichnungen versehenen Trailer für den Titel veröffentlicht.

Der Trailer, der Zitate und Wertungen von einigen der wichtigsten Medien der Branche zeigt, ist der krönende Abschluss einer ereignisreichen Launch-Woche, in der Layers of Fear (2023) nun weltweit für Windows PC, Apple Silicon Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich ist.

Als spezielle Launch-Promotion haben die Entwickler einen zeitlich begrenzten Rabatt von 30 % auf die Standard- und Deluxe-Edition von Layers of Fear (2023) eingeführt, der für alle gilt, die bereits das ursprüngliche Layers of Fear und/oder Layers of Fear 2 besessen haben. Dieser Rabatt für Wiedereinsteiger gilt vom Tag der Veröffentlichung, dem 15. Juni, bis zum 29. Juni 2023, 16:00 UTC. Zusätzlich gibt es für einen weiteren Tag einen Rabatt von 15 % für alle.