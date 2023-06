Vampire Survivors: Couch-Koop-Modus enthüllt

Nach ausgiebiger Recherche ist Entwickler poncle zu dem Schluss gekommen, dass alles im Leben besser mit Freunden ist: Deshalb wird Vampire Survivors einen Couch-Koop-Modus bekommen! Oh, und das Spiel kommt auch für Nintendo Switch, wie während der Nintendo Direct angekündigt wurde.

Der Couch-Koop-Modus wird in einem kostenlosen Update am 17. August erscheinen und lässt dich die gesamte Vampire Survivors-Saga mit bis zu vier Spielern im lokalen Koop-Modus auf PC, Steam Deck, Nintendo Switch, Xbox und Handy spielen. Seid die Kugelhölle mit euren besten Freunden!

Die Nintendo Switch-Version wird am selben Tag (17. August) für $4,99/€4,99/£3,99 und mit allen aktuellen Updates für den Indie-Megahit erscheinen. Die beiden DLCs Legacy of the Moonspell und Tides of the Foscari werden ebenfalls enthalten sein.

Im Koop-Modus könnt ihr entweder euer aktuelles Spiel fortsetzen oder ein neues Abenteuer mit Freunden beginnen, um euch den Horden der Untoten zu stellen. Die Spieler können nahtlos zwischen dem Einzel- und dem Koop-Spiel wechseln und das Chaos entfesseln. Wie jedes gute Koop-Spiel bietet auch Vampire Survivors die Möglichkeit, eure Freundschaft zu testen und die Definition des Wortes „Koop“ zu erweitern.

Darüber hinaus wurde verkündet, dass das Spiel weiterhin mit kostenlosen Updates und kostenpflichtigen DLCs unterstützt wird, aber in Zukunft alles allein oder im Koop spielbar sein wird.