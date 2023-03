LEGO 2K Drive: Entwickler bestätigt Mikrotransaktionen

Autor:, in / LEGO 2K Drive

Der Entwickler hat Mikrotransaktionen in einem eigenen Shop für LEGO 2K Drive bestätigt.

In dieser Woche wurde LEGO 2K Drive, ein neues Open-World-Rennspiel von 2K Games vorgestellt.

Das Rennspiel mit den Spielzeugklötzchen lässt Spieler selbst ein Fahrzeug zusammenbauen, mit dem sie die Spielwelt allein oder mit Freunden befahren können.

Brian Silva, Creative Director des Spiels bei Visual Concepts, sprach mit WCCFtech über das neue Spiel.

Wie aus dem Gespräch hervorgeht, wird es Mikrotransaktionen in LEGO 2K Drive geben, die über Unkie’s Emporium, einen Ingame-Shop, laufen.

Wie Silva erklärt, können Spieler dort mit zwei Währungen zahlen. Während man sich die eine im Spiel verdienen kann, ist die andere nur durch den Kauf gegen Echtgeld erhältlich, um Inhalte und Kosmetika zu kaufen.

Silva sagte zu Mikrotransaktionen: „LEGO 2K Drive verfügt über einen Ingame-Shop, Unkie’s Emporium, in dem die Spieler optionale Gegenstände erwerben können, darunter neue Fahrzeuge, Minifiguren und mehr. Es gibt zwei Arten von Gegenständen im Shop: solche, die mit Brickbux gekauft werden können, die man beim Spielen verdient, oder solche, die mit Münzen gekauft werden können, die man mit echter Währung erworben hat.“

Für den Einkauf im Ingame-Shop ist weiterhin ein Konto erforderlich, wie Silva erklärt. Bei minderjährigen Spielern muss ein Erwachsener dieses vorher verifizieren, ehe Käufe getätigt werden können.

„Sicherheit und Verantwortung hatten für uns bei der Entwicklung von LEGO 2K Drive oberste Priorität. Um sicherzustellen, dass Eltern die richtigen Entscheidungen für ihre Kinder treffen können, muss ein Spieler ein 2K-Konto erstellen, um Einkäufe zu tätigen. Wenn der Spieler minderjährig ist, muss sein Konto von einem Erwachsenen verifiziert werden, der dann die Möglichkeit hat, Käufe mit Spielgeld zu blockieren.“

LEGO 2K Drive wird am 19. Mai 2023 für Xbox-Konsolen veröffentlicht. Erfahrt in dieser Meldung mehr über das Spiel und schaut euch erste Videos an.