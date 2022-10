Let’s Build a Zoo: 250.000 Spieler in einer Woche dank Xbox Game Pass

In der ersten Woche im Xbox Game Pass konnte Let’s Build a Zoo 250.000 Spieler begeistern.

Vor einer Woche wurde Let’s Build a Zoo in den Xbox Game Pass für Konsole, Cloud und den PC aufgenommen.

Und schon jetzt vermeldet Publisher No More Robots erste Erfolge. So haben bereits 250.000 Spieler über den Xbox Game Pass ihren Zoo aufgebaut.

Außerdem konnte man in dieser einen Woche zusammengerechnet 1 Million Dollar Umsatz via Xbox Game Pass, Nintendo Switch und PlayStation generieren.

Der Zugriff auf den ebenfalls erhältlichen DLC hatte eine Rate von 80 % und in manchen Regionen des Nintendo eShop legte der Publisher den besten Start aller Zeiten hin.