Let’s Build a Zoo: Zoo-Management-Simulation erscheint im Xbox Game Pass

Let’s Build a Zoo, die Zoo-Management-Simulation von Springloaded und No More Robots, in der ihr Tiere zusammensetzen könnt, um über 500.000 verschiedene verrückte Kreaturen zu erschaffen, erscheint am 29. September digital für Xbox Game Pass, Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5 und am 30. September in einer physischen Version.

Die hochgelobte Management-Simulation, die auf dem PC mehr als 2 Millionen Dollar umgesetzt hat, wird zusammen mit dem Dinosaur Island DLC endlich auch auf der Konsole erscheinen. Beide werden separat digital erhältlich sein, während alle physischen Ausgaben (über Merge Games) das Grundspiel und den Dinosaur Island DLC zusammen enthalten werden.