A Plague Tale: Requiem: Hörprobe des Soundtracks

Alle guten Geschichten brauchen einen guten Soundtrack. Das gilt auch für A Plague Tale: Requiem.

Einen Vorgeschmack darauf gibt es vom talentierten Komponisten Olivier Deriviere, der für das Spiel die musikalische Atmosphäre geschaffen hat, in einem neuen Video.

A Plague Tale: Requiem erscheint am 18. Oktober 2022 für Xbox Series X|S und wird an diesem Tag im Xbox Game Pass, PC Game Pass sowie per Cloud spielbar sein.