Cyberpunk 2077: Bis zu 500 Mitarbeiter arbeiten am Nachfolger

Am Nachfolger zum Rollenspiel Cyberpunk 2077 werden bis zu 500 Mitarbeiter involviert sein.

Ein Blick in die Zukunft der Spiele von Entwickler CD Projekt RED gab es in dieser Woche. So dürfen sich Spieler unter anderem auf eine neue Witcher-Trilogie freuen und auch einen Nachfolger zu Cyberpunk 2077 wird es geben.

Der Nachfolger zum Sci-Fi-Rollenspiel entsteht unter dem Namen „Project Orion“ und wird nicht in Polen, sondern in einem neuen Studio in Boston (USA) entstehen, wo das Kernteam hin umziehen wird.

Im Telefonat mit Investoren sprach CFO Piotr Nielubowicz über das Personal, dass man für das neue Spiel benötige. In seiner Aussage gibt er 350 bis 500 Mitarbeiter an, wobei er sich an Cyberpunk 2077 orientierte.

„Was die Gesamtzahl der Mitarbeiter betrifft, die für eine solche Produktion benötigt werden, so glaube ich, dass Cyberpunk 2077 die beste Referenz ist, unsere letzte Veröffentlichung und ein guter Bezugspunkt, wenn man über die Anzahl der Entwickler und zukünftige Projekte dieser Größenordnung nachdenkt. Ich denke, man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass zwischen 350 und 500 Entwickler benötigt werden.“

Eine kleinere Produktion als Cyberpunk 2077 dürfte der Nachfolger also nicht werden. Mit Phantom Liberty steht 2023 aber erst einmal die Erweiterung für den ersten Teil auf dem Entwicklungsplan.