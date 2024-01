LG Display: OLED-Innovationen auf der CES 2024

Autor:, in / LG Display

LG Display, weltweit führender Innovator von Display-Technologien, wird auf der CES 2024 seine neuesten OLED-Produkte vorstellen.

Mit zwei Ständen wird das Unternehmen im Las Vegas Convention Center (LVCC) präsent sein: Ein Hauptstand in der North Hall und ein Stand für Automobildisplays in der West Hall. Unter dem Motto „A Better Future“ stellt LG Display seine neueste OLED-Technologie für große Formate und zukunftsweisende Displaylösungen für die Automobilindustrie vor. Letztere sind speziell für Software Defined Vehicles (SDVs) optimiert.

Im Fokus des Hauptstands stehen verschiedene OLED-Technologie für große Formate. Sie bieten neue Dimensionen der Bildqualität und verbesserte Leistung bei Fernsehern, Gaming-Monitoren und transparenten OLEDs.

Das neueste OLED-TV-Panel von LG Display legt erneut die Latte für OLED-Bildqualität höher.

Mit der innovativen META-Technologie erreicht das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein nach einem Jahrzehnt der OLED-Innovation. Sie kombiniert das Micro Lens Array (MLA), das die Lichtemission organischer Materialien maximiert, mit einem Algorithmus zur Helligkeitssteigerung.

Das Ergebnis ist die höchste Helligkeit aller derzeit verfügbaren OLED-TV-Panels.

LG Display präsentiert außerdem eine breite Palette an OLED-Gaming-Panels von 20 bis 40 Zoll. Darunter das leistungsstarke 27-Zoll-QHD- OLED-Gaming-Panel, das weltweit erstmals für ein OLED-Display die ultra-hohe Bildwiederholfrequenz von 480 Hz bietet.

Dies ermöglicht ein optimales Spielerlebnis mit flüssiger und scharfer Darstellung selbst bei schnellen Bildwechseln.

Die 34- und 39-Zoll-Panels bieten ein besonders breites Seitenverhältnis (21:9) für ein immersives Spielerlebnis. Das 31,5-Zoll-Panel liefert UHD-Auflösung (3840×2160), was es ideal für Spiele, Büroarbeiten sowie Fernsehen und Streaming macht.

Die OLED-Gaming-Panels von LG Display enthalten Millionen von selbstleuchtenden Pixeln ohne zusätzliche Hintergrundbeleuchtung und bieten hohe Bildwiederholraten und Auflösungen sowie eine schnelle Reaktionszeit von 0,03 ms.

Darüber hinaus hat das Unternehmen die META-Technologie in seine OLED-Gaming-Displays integriert, um die Gesamtbildqualität weiter zu verbessern und externe Lichtreflexionen bei dunklen Szenen zu minimieren.

LG Display wird darüber hinaus sein komplettes Sortiment an transparenten OLEDs vorstellen. Diese reichen von 30 bis 77 Zoll und ermöglichen Einzelhändlern, ihren Kunden neue Einkaufserlebnisse zu bieten.

Als weltweit einziger Hersteller von transparenten OLEDs nutzt LG Display die selbstleuchtende Natur von OLEDs, um eine hohe Transparenz zu erreichen.

Die Displays eignen sich aufgrund ihrer geringeren Wärmeentwicklung im Vergleich zu herkömmlichen LEDs auch für den Einsatz in Innenräumen. Ihre Vielseitigkeit ermöglicht den Einbau in fast allen Räumen und Inneneinrichtungen wie Fenstern, Wänden und Böden verschiedener Größen.

Auf dem Stand in der West Hall präsentiert LG Display seine ultragroße Pillar-to-Pillar (P2P)-Displaylösung. Sie ist für Software Defined Vehicles (SDV) optimiert und nutzt verschiedene Displaytechnologien des Unternehmens wie P-OLED, ATO (Advanced Thin OLED) und LTPS (Low-Temperature Polysilicon) LCD.

Die sehr große P2P P-OLED-Displaylösung von LG Display integriert nahtlos ein 12,3-Zoll-P-OLED-Display für die Instrumententafel und ein 34-Zoll-P-OLED-Display in der Mitte. Dieses elegante Design bedeckt das gesamte Armaturenbrett. Das 48-Zoll-P2P-LTPS-LCD bietet einen großen Bildschirm, auf dem Fahrer und Beifahrer nützliche Fahrinformationen sehen und gleichzeitig Unterhaltungsfunktionen genießen können.

Mit dem Aufkommen großer Displays wie dem P2P stellt LG Display auch seinen Switchable Privacy Mode (SPM) vor. Dieser ermöglicht es dem Fahrer, sich auf die Straße zu konzentrieren, indem er den Blickwinkel des Beifahrer-Displays steuert.

Zudem wird LG Display Lösungen vorstellen, die die Raumeffizienz in einem Fahrzeug maximieren und neue Erlebnisse im Auto bieten. Dazu gehören das 17-Zoll Foldable OLED für RSE (Rear Seat Entertainment) und das 18-Zoll Slidable OLED, das in der Decke verborgen ist und zur Nutzung nach unten ausgefahren werden kann.

Zusätzlich präsentiert LG Display seine „Thin Actuator Sound Solution“. Diese wiegt nur 30 Prozent eines herkömmlichen Autolautsprechers und ist nur 10 Prozent so dick. Sie kann an verschiedenen Stellen im Fahrzeug installiert werden, um ein intensives 3D-Klangerlebnis zu ermöglichen.

LG Display wird auch hochmoderne Technologien vorstellen, die das Interieur von Fahrzeugen verbessern. Dazu gehört ein „Under Display“, das Kameras im Display durch Anpassung der Gesamttransparenz verbirgt. Mit „Decorative Film“ kann ein Display im inaktiven Zustand Innenraummaterialien wie Holz oder Karbon ähneln.

Mit der Einführung dieser Displaylösungen bietet LG Display seinen Kunden weltweit neue Erlebnisse. Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens weiter zu stärken und neue Kunden mit differenzierten Produkten und Technologien zu gewinnen, heißt es in der Pressemeldung.