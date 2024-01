Prince of Persia: The Lost Crown: Deluxe Edition vorgestellt

Ubisoft stellt die Deluxe Edition zu Prince of Persia: The Lost Crown vor.

Prince of Persia: The Lost Crown erscheint am 18. Januar 2024. Vorbesteller dürfen bereits ab dem 15. Januar loslegen. Dazu gibt es eine Deluxe Edition zum Spiel, die euch im folgenden Trailer präsentiert wird:

Prince of Persia: The Lost Crown kann direkt im Microsoft Store vorbestellt werden: