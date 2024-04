Lightyear Frontier: Über 700.000 Spieler in der Startwoche

Lightyear Frontier verzeichnet über 700.000 Spieler in der ersten Woche über alle Plattformen hinweg. Das Spiel ist dazu im Xbox Game Pass spielbar.

Via Steam meldete sich das Studio zu Wort und bedankte sich bei allen Spielern:

„Hallo, Exofarmer! Was für eine unglaubliche erste Woche, seit wir Lightyear Frontier für euch im Early Access veröffentlicht haben. Wir sind absolut überwältigt von der Resonanz und den tollen Sachen, die ihr gebaut habt! Von gemütlichen Bauernhöfen am Strand bis hin zu komplett eingerichteten Gehöften mit riesigen Erntefeldern – die Kreativität von euch allen kennt kein Ende. Wir lieben es, sie alle zu sehen, also teilt sie bitte weiter mit uns!“

„Nun, dreh meinen Mech um und nenn mich PIP-3R, wir sind seit heute bei 700.000 + einzigartigen Spielern auf allen Plattformen! Zeit, den Polyberry-Saft dieser Saison hervorzuholen und euer Visier auf diese weltlichen Zahlen zu richten! Wir, das FRAME BREAK-Team, senden euch viel Liebe an euch, unsere wunderbare Community <3“