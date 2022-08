Lightyear Frontier: Gameplay-Trailer zum Xbox Game Pass-Spiel

Autor:, in / Lightyear Frontier

Schaut euch jetzt neue Spielszenen zu Lightyear Frontier an. Das Spiel erscheint direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass.

Lightyear Frontier steigert die Vorfreude in einem neuen Gameplay-Trailer, der während der Future Games Show Gamescom 2022 gezeigt wurde. Weitere Details zum Spiel, das vom ersten Tag an im Xbox Game Pass spielbar sein wird, gibt es in dieser News-Meldung für euch.