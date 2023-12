Like a Dragon: Infinite Wealth: Tragischer Story-Trailer widmet sich Kazuma Kiryu

Im Like A Dragon: Infinite Wealth lässt Kazuma Kiryu die Vergangenheit Revue passieren – und gibt sich äußerst nachdenklich.

In Like A Dragon: Infinite Wealth treffen zwei Legenden aufeinander: Kazuma Kiryu und Ichiban Kasuga spielen beide eine zentrale Rolle im nächsten Kapitel der Reihe. Ab dem 26. Januar 2024 erfahrt ihr selbst, wie es weitergeht, einen Vorgeschmack liefert aber der neue Story-Trailer von den Game Awards. In diesem steht Kazuma Kiryu im Mittelpunkt, der äußerst schlechte Nachrichten und mit seinem Leben bereits abgeschlossen hat.

In besagtem Trailer besucht Kazuma Kiryu alte Bekannte und stellt sich seinem Schicksal. Im Spiel wird jedoch auch Ichiban Kasuga nicht zu kurz kommen, wie bisheriges Material nahelegt. Wer möchte, kann Like A Dragon: Infinite Wealth bereits vorbestellen und erhält als Vorbesteller-Bonus ein Special Job Set bestehend aus zwei neuen Jobs und ein Hero’s Booster Pack, das euch zu einem schnelleren Aufstieg verhilft.

Like a Dragon: Infinite Wealth erscheint am 26. Januar 2024 weltweit für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC veröffentlicht.