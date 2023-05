Autor:, in / Little Nightmares 3

Bandai Namco hat möglicherweise die Entwicklung des Horror-Adventures Little Nightmares 3 verraten.

Seit dem 4K- und Raytracing-Upgrade für Little Nightmares 2 ist es still um die Horror-Adventure-Reihe geworden.

Doch nun gibt es Hinweise auf einen möglichen dritten Teil vom Publisher des Spiels.

Im Karrierenetzwerk von LinkedIn hat Bandai Namco Europe eine offene Stelle für ein Praktikum als Produktionsassistent in Frankreich online gestellt.

Das Praktikum gilt explizit für Little Nightmares, wie aus der Headline der Stellenanzeige sowie der Beschreibung hervorgeht.

So heißt es in der Stellenbeschreibung: „Sie werden Teil der Produktionsabteilung innerhalb des Teams, das sich mit unserem Hauptprodukt „Little Nightmares“ beschäftigt. Sie werden uns bei den täglichen Produktionstätigkeiten im Zusammenhang mit den zugewiesenen Projekten unterstützen (Koordinierung, Unterstützung bei der Überprüfung von Meilensteinen, Dokumentation usw.)“

Da keine weiteren Inhalte für das derzeit noch aktuelle Little Nightmare 2 in der Mache sind, dürfte es sich hier inoffiziell wahrscheinlich um die Entwicklung von Little Nightmares 3 handeln.