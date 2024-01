Little Nightmares: Hinweise auf Enhanced Edition

Autor:, in / Little Nightmares

Es gibt neue Hinweise zur Little Nightmares Enhanced Edition.

Bandai Namco Entertainment arbeitet allem Anschein nach an einer Veröffentlichung von Little Nightmares: Enhanced Edition. Eine Version wurde bereits von der ESRB eingestuft.

Demnach erscheint die Little Nightmares: Enhanced Edition für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Weitere Details sind durch den Eintrag bisher nicht bekannt.

Die Frage ist also nicht mehr länger, ob eine Little Nightmares: Enhanced Edition erscheint, sondern nur noch wann die Version veröffentlicht wird. Möglicherweise möchte der Publisher noch vor der Veröffentlichung von Little Nightmares III mit einer Enhanced Edition allen Spielern eine neue Version präsentieren.