Look North World: Shooterveteranen gründen eigenes Studio

Autor:, in / Look North World

Hinter dem Studio, mit dem Namen Look North World, verbergen sich viele Veteranen aus der Shooter-Szene der letzten Jahre.

Mit einer bunten Mischung von alten Hasen möchte das Team von Look North World der aktuellen Shooter-Szene frischen Wind einhauchen. Dazu gründeten die ehemaligen EA-, Bungie- und Kongregate Studios jetzt ihr eigenes Team. Die Liste der aktuellen Entwickler liest sich dabei wie ein „Who is Who ?!“ der Shooter-Entwickler.

Mit Alex Seropian an der Spitze, möchte man das erste Spiel in einem Wild West Setting aufbauen. Der Titel mit dem Namen „Outlaw Corral“ wird dazu das Grundgerüst von Fortnite nutzen, die UEFN.

Alex hat vollstes Vertrauen in die Möglichkeiten: „Die Entwicklung im UEFN eröffnet eine ganz neue Welt voller Möglichkeiten, und wir betreten Neuland. Durch Experimente werden wir sehen, was den Spielern gefällt, und sie in Entscheidungen einbeziehen. Wir gehen mit einer „Der virtuelle Himmer kennt keine Grenzen“-Mentalität rein.“

Der Focus bei der Entwicklung liegt dabei ganz klar auch auf der Community. Daher dürft ihr bereits in Fortnite einloggen, um euch so einen ersten Eindruck des Konzepts zu verschaffen. Dazu müsst ihr den Map-Code 0985-8384-1768 eingeben, um auf die Karte zugreifen zu können.

Die ersten Videos des Studios zeigen euch weitere Ideen und Inhalte von Outlaw Corral.