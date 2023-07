Diablo IV: Entwickler-Video zur Saison der Boshaftigkeit

Autor:, in / Diablo IV

Als wenn die Welt von Sanktuario nicht schon voll genug mit fiesen Kreaturen übersäht wäre, macht sich jetzt zusätzlich noch eine Boshaftigkeit in Diablo IV breit, die Lilith Kern entsprungen ist.

Die Saison der Boshaftigkeit startete gestern um 19:00 Uhr im Action-Rollenspiel, die den Spielern eine neue Questreihe, Aspekte, Ausrüstung und einen neuen Boss bescherte.

Boshaft waren derweil auch die Server. So gab es auch Stunden nach dem Start der ersten Saison Probleme beim Login bzw. in der Warteschlange. Doch selbst, wer es bis nach Sanktuario geschafft hatte, hing bei Bereichswechseln in Ladebildschirmen fest.

In der Zwischenzeit könnt ihr euch ein neues Video mit den Entwicklern anschauen. Das Team von Blizzard bringt euch die neue Saison näher und ihre Inhalte näher.