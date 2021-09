Lost Judgment: Kampfsystem und Tanz-Minispiel im Video vorgestellt

Autor:, in / Lost Judgment

Sega hat ein fast halbstündiges Video zu Lost Judgment veröffentlicht, in dem das Kampfsystem und ein Tanz-Minispiel gezeigt werden.

Bis zum Release von Lost Judgment am 23. September 2021 ist es nicht mehr weit. Um euch die Wartezeit etwas zu verkürzen hat Sega ein neues Video veröffentlicht. Darin spielen ein paar der Entwickler das Spiel und gehen dabei besonders auf das Kampfsystem ein. Dieses ist dem der Vorgänger ähnlich, abgesehen von Yakuza: Like a Dragon, was RPG-Auseinandersetzungen bietet. Zum Schluss der bewegten Bilder wird auch noch ein Tanz-Minispiel gezeigt.

Leider ist das Ganze auf Japanisch. Jedoch könnt ihr euch durch die zahlreichen Ingame-Szenen einen genaueren Eindruck zum Detektiv-Prügler machen: