Mato Anomalies: Musikvideo mit Sängerin Qi Zhang

Autor:, in / Mato Anomalies

In der Rolle des Detektivs Doe müssen Spieler die Geheimnisse von Mato Anomalies lüften, wenn die Visual Novel mit JRPG-Einflüssen am 10. März 2023 auf den Markt kommt.

Um den nahen Launch zu feiern, haben Prime Matter und Arrowiz das offizielle Musikvideo veröffentlicht, das von Mi Jiayu produziert wurde und in dem Qi Zhang, die Sängerin und Synchronsprecherin von „Mist“, zu hören ist.

Im Laufe der Anime-inspirierten Visual Novel-Story des Spiels wird man zusammen mit seinen Begleitern viele Geheimnisse entdecken, während man die Mysterien der Neo-Noir-Stadt Mato entschlüsselt. Detective Doe muss einen Weg finden, die dunklen Mächte zu stoppen, die hinter den Kulissen dieser neonfarbenen Kulisse ihr Unwesen treiben.

Das Musikvideo kann hier angesehen werden:

Doch das ist noch nicht alles, denn hier gibt es brandneue Screenshots für euch.

Mato Anomalies erscheint am 10. März 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, sowohl physisch als auch digital, und nur digital für PC auf Steam.