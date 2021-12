Metal: Hellsinger: The Gods of Metal Trailer mit Matt Heafy von Trivium

Matt Heafy von Trivium enthüllt die Riege der Metal-Ikonen im The Gods of Metal Trailer zum Rhythmus-FPS Metal: Hellsinger .

Die gesamte Riege der Metal-Musik-Ikonen, die im Rhythmus-FPS Metal: Hellsinger mitspielen, wurde von Matt Heafy von Trivium enthüllt. Im kommenden Jahr werdet ihr euch zu den headbangenden Texten von Künstlern neben Trivium auch zu Songs von Randy Blythe (Lamb of God) und Alissa White-Gluz (Arch Enemy) durch die Hölle kämpfen.

Seht euch dazu den The Gods of Metal Trailer zu Metal: Hellsinger an:

Metal: Hellsinger wird 2022 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen.