Microsoft: Xbox 20th Forum Tech-Sneaker von Adidas enthüllt

Nach Monster Energy-Drinks und Trolli-Süßigkeiten stellen Microsoft und Xbox heute eine weitere Partnerschaft vor.

Diesmal handelt es sich um eine globale Partnerschaft zwischen Xbox und Adidas zum 20. Geburtstag. Gefeiert wird das gemeinsame Erbe des Spielens mit der ersten von der Konsole inspirierten Sneaker-Kooperation.

Die Partnerschaft umfasst den „Xbox 20th Forum Tech“, ein exklusives neues adidas Original by Xbox Sneaker. Der Sneaker ist mit durchscheinenden grünen Details versehen und wurde inspiriert von der Special Edition der ursprünglichen Xbox-Konsole zum Launch von Halo: Combat Evolved im Jahr 2001

„Das Design des adidas Forum Tech vereint Nostalgie mit moderner Technologie und ist ein Symbol dafür, wie wir unsere eigene Xbox-Geschichte betrachten – wir feiern die letzten 20 Jahre und blicken in die grenzenlose Zukunft des Gaming!“

Für die kommenden Monate verspricht Xbox weitere Sneaker, die von vergangenen und aktuellen Xbox-Konsolen inspiriert wurden. Darunter auch der allererste Sneaker, den Fans noch in diesem Jahr kaufen können.

„Diese Zusammenarbeit ist der Startschuss für die weltweite Einführung des „Always Played In. Never Played Out“-Programm, das die beliebten Spiel-Epochen der letzten zwei Jahrzehnte in den Bereichen Sport, Gaming und Lifestyle sowie die Magie feiert, die entsteht, wenn wir uns alle Zeit zum Spielen nehmen. So wie Spiele dazu bestimmt sind, gespielt zu werden, sind Schuhe dazu bestimmt, bespielt zu werden – vom Beton bis zur Couch und darüber hinaus.“

Schaut euch abschließend den Launch-Trailer mit dem Titel „adidas Originals by Xbox – 20 Years of Play“ an. Er feiert die Skateboard-Kultur, die zur Markteinführung der ersten Xbox-Konsole in den frühen 2000er Jahren am weitesten verbreitet war.