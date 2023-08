Minecraft: Planet Pandora aus Avatar nachgebaut

Dass sich Spieler in Minecraft gerne Zeit für Gebäude, ganze Städte oder lebensgroße Aufbauten nehmen, ist an sich nichts Neues. Jedoch sorgen die Kreationen dieser Community immer wieder für Aufsehen und das nicht nur bei eingefleischten Minecraft-Fans.

Der Reddit-User illyrioo freut sich offenbar so sehr über die Fortsetzung von James Camerons Avatar, dass er den Planeten Pandora in Minecraft nachgebaut hat. In aufwändigster Kleinstarbeit erschuf er nicht nur Merkmale des außerirdischen Planeten, sondern versuchte sich anhand der Filme an der restlichen Architektur des Dschungels sowie der wichtigsten Bauten zu orientieren.

Mit einer Bauzeit von nur zwei Monaten ist ihm dabei eine ausgezeichnete Umsetzung der Filmvorlage gelungen. Wer möchte, kann sich diese riesige Karte für seine PC-Version von Minecraft direkt herunterladen und ausprobieren.

Alle Fans von Filmen aus dem Kino-Franchise dürfen sich weiter auf das neue Spiel Avatar: Frontiers of Pandora freuen. Es wird am 7. Dezember veröffentlicht.