Mortal Kombat: Legendäre Kampfspielserie wird 30 Jahre alt

Warner Bros. Games und NetherRealm Studios feiern mit Stolz das 30. Jubiläum von Mortal Kombat. Seit seinem Ursprung als Arcadespiel am 8. Okt. 1992 hat sich das Videospiel mehr als 79 Millionen Mal verkauft und dabei Milliarden Dollar Profit erzielt.

Im Laufe der vergangenen 30 Jahre stellte Mortal Kombat eine Säule der Popkultur dar, konnte Fans mit seinem Gameplay, ikonischen Charakteren und filmreifen Erlebnissen begeistern und erhielt gleichzeitig auch eine Vielzahl an Auszeichnungen, einschließlich mehrerer D.I.C.E.-Preise von der „Academy of Interactive Arts & Sciences“, den „Game Awards“ und vielen anderen.

Mortal Kombat 11, der jüngste Eintrag in der Videospielserie, mauserte sich mit weltweit mehr als 15 Millionen verkauften Exemplaren zum am schnellsten verkauften Titel in der Geschichte des ganzen Franchises. Gleichzeitig konnte Mortal Kombat Mobile bis zum heutigen Datum mehr als 150 Millionen Downloads erzielen.

Um das 30-jährige Jubiläum von Mortal Kombat zu feiern, wird heute ein Video veröffentlicht, in dem die kulturelle Bedeutung des Franchises im Verlauf von drei Jahrzehnten in Videospielen, Filmen und in Animationen zusammengefasst wird.

Mit Momenten vom ersten Mortal Kombat (1992) bis zu Mortal Kombat 11 Ultimate (2020) und dem ersten Live-Action-Film Mortal Kombat (1995) bis zum neu aufgelegten Film Mortal Kombat (2021) stellt dieses die legendären Kämpfer von Mortal Kombat ins Rampenlicht.

Gezeigt wird die visuelle Entwicklung verschiedener Versionen aus der Vergangenheit bis in die Gegenwart, einschließlich Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Johnny Cage, Sonya Blade, Liu Kang, Kung Lao, Kitana, Mileena, Jackson „Jax“ Briggs, Baraka und Shang Tsung.

Zusätzlich dazu wird heute auch ein neues Artwork enthüllt, welches zum 30. Jubiläum von Mortal Kombat einige der Spielmodi, Momente der Geschichte, Charaktere und Finisher des Spiels zur Schau stellt. Sowohl Video als auch Artwork zum 30. Jubiläum von Mortal Kombat sind auf MortalKombat.com zu finden. Die Seite wurde zur Feier dieses Meilensteins ebenfalls komplett überarbeitet und aktualisiert.

