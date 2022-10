New Tales from the Borderlands: Neuer Charakter-Trailer präsentiert Anu

Autor:, in / New Tales from the Borderlands

Ein neuer Charakter-Trailer zu New Tales from the Borderlands präsentiert die ambitionierte Wissenschaftlerin Anu.

In New Tales from the Borderlands begeben sich die Wissenschaftlerin Anu, ihr Bruder Octavio und die Joghurtverkäuferin Fran auf eine spannende Reise voller ungeahnter Wendungen und Emotionen.

Während zuletzt bereits Fran vorgestellt wurde, dürft ihr im neuen Charakter Trailer nun einen genaueren Blick auf Anu werfen. Zudem vermittelt das Video einen kleinen Eindruck davon, wie sich die drei Protagonisten untereinander verstehen.

New Tales from the Borderlands erscheint am 21. Oktober 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC.