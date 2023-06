MotoGP 23: Veröffentlichung bekannt gegeben

Milestone und Dorna Sports S.L. freuen sich, die Veröffentlichung von MotoGP 23 bekannt geben zu können.

Dieser neueste Teil der kultigen Franchise enthält alle offiziellen Fahrer, Strecken und Formate der Saison 2023 in den Kategorien MotoGP, Moto2, Moto3 und MotoE . Ab heute, dem 8. Juni 2023, können Fans das Spiel auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC (via Steam) genießen.

WICHTIGE ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN

MotoGP 23 enthält einen neu gestalteten Karrieremodus, der den Spielern eine einzigartige Reise zur Motorradrennlegende bietet. Das Spiel führt Wendepunkte ein, mit denen die Karrieren der Spieler auf der Grundlage ihrer Leistungen und Entscheidungen entscheidend beeinflusst werden.

Zum Beispiel können erfolgreiche Ergebnisse in der Moto3 -Debüt-Saison sofortigen Zugang zu den Moto2 – oder MotoGP -Kategorien gewähren und so den Aufstieg in der Klasse beschleunigen. Das Spiel geht über bloße Rennsiege hinaus, indem es Ziele einbezieht, die Auswirkungen auf die Entwicklung des Motorrads haben. Diese zusätzliche Tiefe im Gameplay wird die Spieler dazu ermutigen, mehrere Saisons zu bestreiten und so das Gesamterlebnis zu verbessern.

SOZIALE RIVALITÄTEN: EINE NEUE DIMENSION DES WETTBEWERBS

MotoGP 23 führt ein soziales Netzwerk ein, das Interaktion über die Rennstrecke hinaus ermöglicht. Dieses neue Feature erlaubt es den Spielern, Allianzen zu schmieden oder Rivalitäten anzuzetteln, wobei das Verhalten der KI während der Rennen von den Aktionen der Spieler im sozialen Netzwerk beeinflusst wird.

Die Aufrechterhaltung eines positiven Rufs ist in MotoGP 23 von entscheidender Bedeutung, da er sich nicht nur auf die Reaktionen der anderen Fahrer auswirkt, sondern auch die Ziele beeinflusst, die das Team den Spielern setzt.

Seid gewarnt: Jedes Team hat nur zwei Slots, und das Nichterreichen dieser Ziele kann am Ende der Saison zum Ausscheiden führen. Darüber hinaus wurde das Verhalten der KI verbessert. Jeder Fahrer besitzt nun eine eigene Persönlichkeit und einen eigenen Fahrstil, der den realen Vorbildern genau entspricht.

INTELLIGENT FÜHREN

In MotoGP 23 liegt die Verantwortung für die Entwicklung des Motorrads beim Hauptfahrer des Teams. Die Spieler müssen sich dieser Rolle würdig erweisen und danach streben, mehr als nur ein zweiter Fahrer zu sein. Fortschritt wird durch Wendepunkte erreicht, die es den Spielern ermöglichen, in der Teamhierarchie aufzusteigen und während der Tests zur technischen Entwicklung beizutragen. Dies gilt auch für die von der KI gesteuerten Teams, deren Motorräder sich von ihren Standardleistungen weg entwickeln, was in jeder Saison zu möglicherweise unerwarteten Ergebnissen führt. Infolgedessen werden sich die Leistungen der Rivalen jedes Jahr ändern, so dass sich die Spieler nicht nur auf die Leistung ihrer eigenen Motorräder konzentrieren, sondern auch die Leistung der anderen Fahrer im Auge behalten müssen.

UNVORHERSEHBAR UND FESSELND

MotoGP 23 führt zwei bahnbrechende Features ein, die das Spielerlebnis revolutionieren und den Realismus des Spiels verbessern sollen: Dynamisches Wetter und Flag-to-Flag-Rennen.

Das erste bringt die Unvorhersehbarkeit der realen Rennbedingungen in die Serie. Ein sonniges und trockenes Rennen kann sich schnell in ein nasses Schlachtfeld verwandeln, was nicht nur die Rennfähigkeiten der Spieler herausfordert, sondern auch ihre Anpassungsfähigkeit, wenn sie durch wechselnde Grip- und Sichtbedingungen navigieren.

Das zweite Feature, Flag-to-Flag-Rennen, ermöglicht es den Fahrern, in die Boxengasse zurückzukehren und das Motorrad zu wechseln, wenn sich die Wetterbedingungen ändern. Diese Regel ist nun in MotoGP 23 integriert, was den Realismus erhöht und ein fesselndes und mitreißendes Rennerlebnis wie nie zuvor bietet.

FAHREN LERNEN MIT NEURONALEN HILFEN

Um den Bedürfnissen von Neueinsteigern gerecht zu werden, führt MotoGP 23 neue neuronale Hilfen für Bremsen, Beschleunigung und Handling ein. Diese Hilfen wurden entwickelt, um ein zugängliches und dennoch herausforderndes Spielerlebnis zu bieten, das es Spielern aller Fähigkeitsstufen ermöglicht, den Adrenalinstoß eines echten MotoGP -Rennens zu spüren.

Außerdem kehrt die beliebte MotoGP Academy zurück, um den Spielern zu helfen, egal ob sie die Grundlagen erlernen oder ihre Techniken durch spezielle Trainingseinheiten verfeinern wollen.

MEHRSPIELER-ACTION IN SCHWUNG BRINGEN

MotoGP 23 hebt das Multiplayer-Gaming auf ein neues Niveau, indem es eine breite Palette von Optionen bietet, die die Interaktivität und das soziale Engagement verbessern.

Eine der aufregendsten Neuerungen ist das Cross-Play, das es den Spielern ermöglicht, unabhängig von ihrer Spielplattform gegen andere anzutreten. Darüber hinaus führt MotoGP 23 Ranglistenrennen ein, ein neues Feature, das ein faires und wettbewerbsorientiertes Spielerlebnis gewährleisten soll, indem Spieler mit anderen Spielern mit ähnlichen Fähigkeiten zusammengebracht werden.

Dies fördert wettbewerbsfähigere und spannendere Rennen, bei denen jeder eine Chance hat, zu glänzen. Aber auch lokale Mehrspieler-Erlebnisse kommen nicht zu kurz, denn die beliebte 2-Spieler-Funktion für den geteilten Bildschirm kehrt zurück und ermöglicht es Freunden, sich einen Bildschirm zu teilen und Seite an Seite gegeneinander anzutreten, um ein aufregendes und packendes Rennerlebnis direkt im Wohnzimmer zu schaffen.

EINE SPUR AUF DER STRECKE HINTERLASSEN

MotoGP 23 wird auch verschiedene Grafik-Editoren anbieten, mit denen die Fahrer ihr Zweirad-Erlebnis individuell gestalten können. Der Helm-Editor gibt den Spielern die Möglichkeit, ihren Avataren extravagante Farben hinzuzufügen oder ein schlichtes, minimalistisches Design beizubehalten.

Mit dem Aufkleber-Editor können die Spieler aus einer breiten Palette von Designs wählen und ihre Motorräder mit einzigartigen Aufklebern versehen.

Der Rennnummer-Editor gibt den Spielern die Freiheit, eine zusätzliche Ebene der Individualität hinzuzufügen und ein Symbol für ihre Identität zu schaffen. Mit dem Editor für den Gesäß-Aufnäher schließlich können die Spieler ihre eigenen Aufnäher entwerfen, die sie auf ihren Rennanzügen tragen.

Diese Editoren bieten den Spielern zusammen die Möglichkeit, ihre Reise in MotoGP 23 noch einzigartiger und persönlicher zu gestalten.

Mit allen offiziellen Fahrern und Strecken der Saison 2023 für die Kategorien MotoGP, Moto2, Moto3 und MotoE ist das neue Kapitel der historischen Franchise, MotoGP 23, ab heute, 8. Juni 2023, für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC (via Steam) erhältlich.

Hinweise:

Der Karrieremodus beinhaltet den Großen Preis von Kasachstan.

Flag-to-Flag, geteilter Bildschirm und Online-Multiplayer werden auf Nintendo Switch nicht unterstützt. Lokaler Mehrspielermodus für acht Spieler auf Nintendo Switch verfügbar.

Cross-Play ist auf PC- und Nintendo Switch-Versionen nicht verfügbar.

Ein Release-Trailer für MotoGP 23 ist auf YouTube verfügbar: