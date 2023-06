Terra Memoria: Rundenbasiertes Retro-RPG enthüllt

Indie-Entwickler La Moutarde haben in Zusammenarbeit mit Dear Villagers ihr kommendes rundenbasiertes RPG Terra Memoria vorgestellt. Terra Memoria, das noch in diesem Jahr für PC, Switch, PlayStation 5 und Xbox Series erscheint, ist ein gemütliches Erkundungsspiel mit Retro-Vibes, entwickelt von RPG-Liebhabern.

Terra Memoria schickt die Spieler auf eine Weltreise voller Erkundung, Basteln, Bauen und Freundschaft! Ein Mangel an Zauberkristallen und das plötzliche Erwachen uralter Roboter stürzt sechs neue Freunde in eine verrückte Ermittlung auf Terra – eine skurrile und heimelige Welt, die 3D und Pixel-Art kombiniert.

Der Spieler steuert alle Gruppenmitglieder, wobei jeder seine eigene Geschichte erlebt und seine einzigartigen Fertigkeiten in den rundenbasierten Kämpfen von Terra Memoria einsetzt.

Allerdings muss man mehr als nur kämpfen, um die Welt zu retten. Es gilt, das einzigartige Bausystem von Terra Memoria zu meistern, mit dem sich alle möglichen Gegenstände erschaffen und Umwelträtsel lösen lassen. Es ist wie ein Karteneditor, der dem Spieler zur Verfügung steht und mit dem er die Welt gestalten und zerstörte Städte wieder aufbauen kann.

Während Spieler die verschiedenen Länder von Terra Memoria erkunden, müssen sie sich auf ihren Reiseführer verlassen, der ihnen Informationen über neue Rezepte, wichtige Charaktere, Hinweise, die ihnen bei ihren Ermittlungen helfen, und mehr über regionale Spezialitäten bietet. Die Kenntnis der örtlichen Gepflogenheiten ist entscheidend für eine erfolgreiche Expedition.

„Mit Terra Memoria wollten wir ein zeitloses Abenteuer im Stil eines klassischen Rollenspiels erschaffen, das modernere Aspekte des Genres wie Bauen, Kochen und Basteln bietet“, so François Bertrand, Game Director bei La Moutarde. „Letztendlich ist Terra Memoria aber eine Ode an den Roadtrip, mit dem Fokus auf die Bindung zwischen Freunden und der gefundenen Familie, wenn sie gemeinsam fremde Länder erkunden.“

„Terra Memoria ist mit seiner Pixelgrafik und den rundenbasierten Kämpfen ein Liebesbrief an klassische RPGs, während das HEXA-System und der lebendige Soundtrack dem Spiel ein modernes Flair verleihen“, erklärt Guillaume Jamet, Head of Publishing bei Dear Villagers. „Es bietet einen Hauch von Nostalgie, der Spieler an ihre Lieblings-RPGs der 90er erinnert, wird aber auch neue Generationen ansprechen, die erst kürzlich mit Spielen wie Octopath Traveler, Eiyuden Chronicle oder Suikoden in das Genre eingestiegen sind. Diese Mischung aus Retro und Modernität macht Terra Memoria absolut zeitlos!“