MOZA Racing: Xbox lizenziertes R3 Bundle angekündigt

Moza Racing kündigt mit dem R3 ein Xbox lizenziertes Bundle mit Lenkrad und Pedalen an.

Moza Racing kündigt mit dem R3 das erste offizielle Xbox lizenzierte Racing Bundle an. Gemeinsam mit Microsoft wurde so ein vollständiges Plug-and-Play-Bundle für Xbox Series X|S und Xbox One entwickelt,

Zum R3 Bundle wurden jetzt erste Details bekannt und ein Trailer veröffentlicht:

Präzise 3,9 Nm Kraftpaket mit Direktantrieb: Der 3,9-Nm-Motor des MOZA R3 liefert konstant eine klassenführende Direktantriebsleistung und eine präzise Kraftrückmeldung, die herkömmliche 3-Nm-Basen leicht übertrifft.

Kompaktes, anpassungsfähiges Design: Das kompakte Design des R3 lässt sich leicht an jedes Szenario anpassen, unabhängig vom verfügbaren Platz.

Hochpräzise Handwerkskunst: Mit einer Basis aus einer Aluminiumlegierung in Luftfahrtqualität, einem umweltfreundlichen PU-Lederlenkrad und Pedalen aus hochfestem Stahl. Der R3 setzt die Messlatte für den Einstieg in den Rennsport.

Das R3 ist auf PC und Xbox mit diesen Spielen kompatibel:

Weitere technische Details zum R3 Bundle, dass im eigenen Store mit 439,- Euro (ohne Steuern) angegeben ist, findet ihr auf der Herstellerseite.