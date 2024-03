My Little Pony: Das Geheimnis von Zephyr Heights: Buntes Abenteuer beginnt im Mai

My Little Pony: Das Geheimnis von Zephyr Heights erscheint am 17. Mai 2024.

Outright Games hat in Zusammenarbeit mit Hasbro mit My Little Pony: Das Geheimnis von Zephyr Heights das neueste Videospiel auf Basis der kultigen MY LITTLE PONY-Reihe vorgestellt.

Der Titel folgt Sunny, Izzy, Misty, Pipp, Zipp und Hitch in einem kooperativen Open-World-Abenteuer, das im Königreich Zephyr Heights spielt, wo sie eine seltsame Magie aufhalten müssen, die die Welt auf den Kopf stellt.

My Little Pony: Das Geheimnis von Zephyr Heights wird von Drakhar Studio entwickelt und erscheint am 17. Mai für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC.