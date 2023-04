Autor:, in / My Time at Sandrock

Das Spiel My Time at Sandrock erscheint im Sommer auch für die Xbox, wie PM Studios bekannt gegeben hat.

Der neue My Time at Sandrock Cinematic-Trailer hat schon den Bauhammer geschwungen und jetzt meldet sich Creeson Martin, Marketing and Production Coordinator; PM Studios, Inc., zu Wort und gibt dabei bekannt, dass die Open-World-Lebenssimulation diesen Sommer auf der Xbox erscheinen wird.

My Time at Sandrock setzt die Tradition von My Time at Portia fort, bei der der Spieler die Rolle eines Baumeisters übernimmt.

Der Spieler muss Aufträge ausführen und Strukturen und Maschinen bauen, um Sandrock wieder zu seinem früheren Glanz zu verhelfen. Der Spieler kann verschiedene Werkzeuge einsetzen, um in einer offenen Weltkarte Ressourcen zu sammeln und die längst vergessenen und gefährlichen Ruinen der Alten Welt zu erkunden, um neue dunkle Geheimnisse zu entdecken.

Hier könnt ihr euch den neuen Xbox Announcement Trailer zum Spiel anschauen: