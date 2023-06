My Time at Sandrock: Sandbox-Abenteuer startet im September

Autor:, in / My Time at Sandrock

Das Sandbox-Rollenspiel My Time at Sandrock startet sein Abenteuer auf Xbox im September.

Focus und Pathea freuen sich zu verkünden, dass My Time at Sandrock V1.0 am September 26 erscheint und den Early Access nach sechzehn Monaten an kontinuierlichen Updates, Verbesserungen, Bugfixes, Tests und Content-Erweiterungen mit Einfluss durch die Community, verlässt.

Der Nachfolger des Sandbox-RPG Hits My Time at Portia erweitert und verbessert die „wholsome“-Erfahrung in einer aufstrebenden postapokalyptischen Welt, welche mit umfassenden RPG-Elementen und -Mechaniken, fesselnden Quests und charismatischen Charakteren versehen ist.

Eine spannende Kampagne in einer vereinnahmenden Open World

My Time at Sandrock geht mit euch zurück in die faszinierende Welt, welche von My Time at Portia begründet hat, 330 Jahre nach dem Tag der Stille, bei dem die meisten modernen Technologien zerstört wurden. Euer Abenteuer beginnt als neuster Baumeister in Sandrock, ein wilder und bedrohlicher Stadt-Staat im Herzen einer Wüste. Einst florierte die Technologie, doch die Gegend steht nun kurz vor dem Kollaps und wartet nur darauf, dass ihr sie zu altem Ruhm zurückführt.

Sammelt Ressourcen, um mit euren zuverlässigen Werkzeugen Maschinen zu bauen. Schließt Freundschaften mit den Einheimischen, schaltet neue Vorteile und Fähigkeiten frei, verbessert euren Workflow und beschützt Sandrock vor Monstern – alles, während ihr versucht, die Stadt vor dem ökonomischen Ruin zu bewahren!

Erkundet die weitläufige Wüste, welche die Stadt umgibt, taucht ein in alte Ruinen und sucht nach Relikten der alten Welt und besonderen Materialien in schwer erreichbaren Gebieten – oder genießt einfach den Ausblick. Erlebt eine umfassende Story mit hunderten an Sidequests und über 40 neuen Charakteren. Verbringt Zeit mit den Bewohnern von Sandrock und lernt mehr über ihre Geschichten und schließt tiefgehende Freundschaften.

Natürlich wird das Abenteuer mit Version 1.0 nicht einfach so enden, denn diese Version bringt den lang ersehnten Mehrspielermodus auf PC!

My Time at Sandrock ist aktuell verfügbar im Steam Early Access und im Epic Games Store. Das Spiel erscheint am 26. September auf Bilibili, WeGame, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, und Xbox One.