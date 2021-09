NBA 2K22: Grafikvergleich zwischen Xbox Series X und PlayStation 5

Autor:, in / NBA 2K22

Das Basketballspiel NBA 2K22 wurde genauer analysiert und die Versionen für Xbox Series X, Series S und PlayStation 5 gegenübergestellt.

Die Xbox Series X- und PlayStation 5-Versionen sind nahezu identisch. Beide Fassungen laufen bei 2160p mit 60FPS im Gameplay und bei 30FPS in den Sequenzen. Die Ladezeiten sind auf der PlayStation 5 einen Wimpernschlag schneller, aber keine der drei Konsolen braucht länger als vier Sekunden! Die Xbox Series S stellt NBA 2K22 in 1080p mit 60FPS im Gameplay und 30FPS in Sequenzen dar. Der Detailgrad der Texturen wurde gesenkt und Antialiasing kommt nicht zum Einsatz.

Die komplette Analyse könnt ihr euch hier anschauen: