NBA 2K24: Umfassende Neuerungen für Mein TEAM

2K gibt einen ausgiebigen Einblick in die Neuerungen und Updates für den ‚Mein TEAM‘-Modus von NBA 2K24. Mit neuen MTP-Upgrades, einem überarbeiteten EP-System und dem neuen Spielermarkt wird sich das Spielerlebnis grundlegend wandeln. Außerdem gibt es Crossplay für die New-Gen-Versionen, Upgrades für Triple Threat Online und Clutch Time sowie den brandneuen Multiplayer-Modus Gehaltsgrenze und vieles mehr.

„MEIN Team ist einer der beliebtesten Modi der Reihe. Daher verbessern wir ihn jedes Jahr, in Zusammenarbeit mit der Community, um einen der umfassendsten Sammelkartenmodi der Branche zu bieten“, erklärt Erick Boenisch, VP of NBA Development bei Visual Concepts. „Die Einführung bereits sehnsüchtig erwarteter Funktionen wie dem neuen Spielermarkt, verbesserten MTP-Verdienstraten und einem überarbeiten EP-System sind nur einige Wege, um den Fans ein grandioses ‚Mein TEAM‘-Erlebnis in NBA 2K24 zu bieten.“