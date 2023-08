Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist überraschend im Abo verfügbar

Autor:, in / Xbox Game Pass

Gestern haben über die Ankündigung des Spiels Call of the Wild: The Angler berichtet, dass bald im Xbox Game Pass erscheinen soll.

Manchmal geht es halt schneller als man denkt, denn das Angelspiel erscheint heute für Xbox Series X|S, Xbox One und PC.

Über den Link zum Spiel im Microsoft Store kann der Download für die Xbox-Versionen schon angestoßen werden. Der Download der PC-Version klappte bei uns im Moment noch nicht, dürfte bald aber auch möglich sein.

Also, schnappt euch ein paar Köder, setzt euren Anglerhut auf und zieht gechillt ein paar dicke Fische an Land.