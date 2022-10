Netflix: Derzeit keine Cyberpunk Edgerunners Season 2 in Planung

Eine Anime-Serie zu Cyberpunk 2077 verhalf dem angeschlagenen Rollenspiel im September zu einem zweiten Frühling und sorgte dafür, dass die Spielerzahlen nach oben schossen.

Die erste Staffel von Cyberpunk Edgerunners umfasste in zehn Episoden die eigenständige Geschichte des Streetkids David, der nach dem Tod seiner Mutter in der futuristischen Stadt ums Überleben kämpft.

Doch wie stehen die Chancen für eine zweite Staffel?

Satoru Honma Country Manager von CD Projekt RED in Japan sprach mit Famitsu darüber. Aktuell plane man keine zweite Staffel zur Serie, auch nicht heimlich im Hintergrund. In Zukunft würde man aber gerne weitere Anime produzieren.

„Ich persönlich würde gerne weiterhin mit japanischen Studios zusammenarbeiten, um in Zukunft weitere Anime zu produzieren, auch weil wir sehr gutes Feedback erhalten haben. Nur um das klarzustellen: Cyberpunk: Edgerunners war als eigenständiges Werk geplant, es gibt also kein ‚wir arbeiten im Hintergrund an Staffel 2‘.“