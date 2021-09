NHL 22: Early-Access-Testversion ab dem 7. Oktober

EA Play-Mitglieder können sich ab dem 7. Oktober 2021 ein eigenes Bild mit der Early-Access-Testversion vom kommenden NHL 22 machen. Noch bis zum 30. September können sich neue Mitglieder auf Xbox und PlayStation für nur 99 Cent bei EA Play anmelden.

Want to be first to experience breakthrough hockey in #NHL22? With EA Play, you can enjoy the early access trial starting on October 7!🏒

From now until September 30, new members on Xbox and PlayStation can sign up for only 99 cents! Go to https://t.co/0WmLlvZ31L and join today. pic.twitter.com/dKDzdu25MP

— EA Play (@EAPlay) September 24, 2021