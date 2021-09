NHL 22: Neue Fähigkeiten und mehr im World of Chel Deep Dive

Im NHL 22 World of Chel Deep Dive geben die Entwickler einen umfassenden Einblick in alle Neuerungen und Änderungen in jedem wichtigen Bereich.

Das Aussehen und die Atmosphäre in World of Chel wurde komplett überarbeitet. Das Ziel war es, eine festliche und dynamische Atmosphäre zu schaffen, die auf allem basiert, was in Chel passiert. Auch die Benutzeroberfläche wurde freundlicher gestaltet.

Ihr müsst euch nicht mehr durch mehrere Bildschirme klicken, um an euer Ziel zu gelangen, denn jeder Bereich ist nur einen Fingertipp entfernt, sobald ihr euch im World of Chel Hub befindet. Ihr könnt jetzt eure Ausrüstung anpassen, Statistiken überprüfen, Belohnungen öffnen und vieles mehr.

Vorbei sind die Zeiten, in denen man mehrere Umkleidekabinen brauchte und das gesamte Team zurückkehren musste, um in einen bestimmten Modus zu gelangen. Während einer Party oder in der Umkleidekabine können jetzt alle in einer Party zu jedem Bereich des Modus navigieren.

In NHL 22 gibt es neu gestaltete individuelle Ausrüstungen. Die zwölf verfügbaren Klassen sind dieselben geblieben, aber die Entscheidungen, die ihr innerhalb dieser Klassen trefft, haben sich drastisch verändert, und das fängt schon bei eurer Zonenfähigkeit an. Jede Klasse verfügt über fünf mächtige X-Faktor-Zonen-Fähigkeiten, die von Anfang an eine wichtige Stütze bei der Entscheidungsfindung sein werden.

Weiter gibt es Superstar-Fähigkeiten, die sich über alle Klassen erstrecken. Superstar-Fähigkeiten erfordern bestimmte Attributsschwellen, die ihr erreichen müsst. Größe und Gewicht werden auch weiterhin Auswirkungen auf bestimmte Attribute haben.

Es werden außerdem jede Saison neue Superstar-Fähigkeiten und -Boosts eingeführt, um die Meta und die Art und Weise, wie ihr euren Spieler aufbaut, von Saison zu Saison zu verändern.

Zusätzliche Updates:

Die Dauer der Club Finals wurde von 2 Wochen auf 9 Tage verkürzt.

Das Eis in der Umgebung der Club Finals ist nun weiß statt blau.

Es wurden zwei neue Matchmaking-Einstellungen hinzugefügt. Bei öffentlichen Matches könnt ihr jetzt den genauen Unterschied in der Vereinsgröße eures Gegners einstellen, was zu mehr Kontrolle über das Spielerlebnis führt.

Für noch mehr Informationen könnt ihr euch noch das NHL 22 World Of Chel Deep Dive-Video ansehen:

NHL 22 wird am 14. Oktober 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC veröffentlicht.