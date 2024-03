One Last Breath: Release-Termin zum Öko-Horror-Puzzle-Plattformer

Autor:, in / One Last Breath

Der Öko-Horror-Puzzle-Plattformer One Last Breath erscheint am 28. März für PC, Nintendo Switch, PlayStation und Xbox.

Maniac Panda Games und Catness Games geben bekannt, dass ihr kommender 2,5D-Plattformer/Puzzler über die Suche der Erdgöttin Gaia nach der Wiederherstellung des Lebens auf einer post-apokalyptischen Erde am 28. März für PC, Nintendo Switch, PlayStation und Xbox-Plattformen zum Preis von 17,99 Euro erscheinen wird.

Zwischen dem 21. und 27. März gilt außerdem ein digitaler Vorbestellungspreis von 14,99 Euro für Xbox und Nintendo Switch.

One Last Breath nutzt die Leistungsfähigkeit der Unreal Engine 5 und bietet eine entrückte Welt, die zu gleichen Teilen wundersam und erschreckend ist.

One Last Breath ist ein 2,5D-Plattformer/Rätselspiel, in dem ihr als Gaia spielt, eine Erdgöttin, die aus dem letzten Atemzug von Mutter Natur geboren wurde.

In einer postapokalyptischen Welt, in der die Menschheit so gut wie verschwunden ist, liegt es an Gaia, das Leben auf dem Planeten wiederherzustellen.

Aber seid gewarnt, denn Jahrzehnte der Umweltverschmutzung und Gier haben das Land in eine lebensfeindliche Ruine voller tödlicher Anomalien verwandelt.

Gaias Kräfte erlauben es ihr, die Umgebung zu kontrollieren – z. B. Wege mit Baumstämmen zu schaffen oder Lianen zu beschwören, die zwischen Lücken hängen -, die in einer Vielzahl von Rätseln eingesetzt werden.

Auf ihrer Reise besucht sie verlassene Fabriken mit gefährlichen, von Menschenhand geschaffenen Hindernissen, die auf mysteriöse Weise noch in Betrieb sind.

In dieser verseuchten Landschaft wimmelt es nur so von Mutanten, die Gaia gnadenlos jagen werden. Ihr müsst also vorsichtig sein, wenn ihr den Planeten wiederherstellen und die Wahrheit darüber herausfinden wollt, was mit der Menschheit geschehen ist.

„One Last Breath ist ein einzigartiges Spiel, das sich mit sehr realen, dringenden Problemen des Klimawandels beschäftigt“, sagt Daniel Valdes, CEO von Maniac Panda Games. „Wir wollten aber kein nihilistisches, zynisches Spiel machen, sondern eine Botschaft der Hoffnung und des Staunens, die die Spieler an die Schönheit der Natur erinnert und daran, dass wir uns an einem entscheidenden Punkt der Menschheitsgeschichte befinden, an dem wir noch etwas verändern können.“