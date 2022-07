One Piece Odyssey: 18 Minuten Gameplay von der Anime Expo

Autor:, in / One Piece Odyssey

Auf der Anime Expo 2022 wurden über 18 Minuten Gameplay aus dem Open World-Rollenspiel One Piece Odyssey präsentiert.

Am Wochenende zeigte Bandai Namco Entertainment auf der Anime Expo 2022 rund 18 Minuten Gameplay aus One Piece Odyssey, dem neuen Rollenspiel mit der Strohutbande rund um Anführer Ruffy.

Das Gameplay beginnt im King Kong Garden, wo Ruffy seine Fähigkeiten bei der Rettung von Nami in der offenen Spielwelt zeigt. Natürlich kämpft er auch Seite an Seite mit seiner Crew, die ebenfalls eigene Fähigkeiten besitzen.

Neben dem Gameplay erschien auch ein neues Entwickler-Video mit dem Produzenten Katsuaki Tsuzuki, der mehr über die Welt von One Piece Odyssey erzählt.

One Piece Odyssey erscheint noch in diesem Jahr für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und PC.

18 Minuten Gameplay:

Entwickler-Video: