Park Beyond: Themenpark-Management-Simulation angekündigt

Bandai Namco Entertainment Europe kündigt Park Beyond an, eine neue Version der Themenpark-Management-Simulation, die vom deutschen Studio Limbic Entertainment entwickelt wird. Das Spiel wird 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.

Was wäre, wenn die eigene Vorstellungskraft die einzige Grenze wäre, um den Themenpark der Träume zu erschaffen? Was wäre, wenn die Menschen, die man dort antrifft, Technologie, Geld und Schwerkraft zu irrelevanten Hindernissen machen würden? Spielerinnen und Spieler können sich auf eine Reise freuen, auf der sie lernen, sich Parks vorzustellen, zu bauen und zu verwalten, die so einzigartig und kühn sind, dass ihr Vermächtnis für immer weiterleben würde.

Park Beyond ist ein modernes Freizeitparkspiel, das es den Spielerinnen und Spielern ermöglicht, „impossifizierte“ Fahrgeschäfte zu erschaffen, mit einem tiefgreifenden Parkmanagement-Gameplay, das das Genre auf die Konsolen ausweitet und gleichzeitig eine neue Art der Erfahrung für PC-Spielerinnen und Spieler bietet.

Die eigene Kreativität ist die einzige Grenze, um Freizeitparks zu bauen und zu verändern. Es stehen Module zur Verfügung, um einzigartige Attraktionen mit tausenden von Kombinationen zu erschaffen und einen Hauch von Unmöglichkeit mit einzubringen, um die Besucher zu begeistern.

Park Beyond wird auch einen Story-Modus enthalten, in dem sich die Gelegenheit bietet, eine bunte Schar von Charakteren, Verbündeten und Feinden kennenzulernen, die helfen werden, die eigene Legende in der Parkbranche zu schmieden. Spielerinnen und Spieler können an einem Pitch-Meeting teilnehmen, um ihre Missionsziele zu definieren und lernen auf dem Weg dorthin mehr über die Mechanismen der Parkverwaltung.