Persona 3 Reload: Neuer Trailer stellt den Velvet Room vor

Den Velvet Room und seine Vorzüge in Persona 3 Reload solltet ihr nicht verachten, er hat einiges zu bieten.

In den vergangenen Stunden hat Atlus einen neuen Trailer zu Persona 3 Reload veröffentlicht, in dem der berüchtigte Velvet Room eine Rolle spielt. An diesem alles andere als weltlichen Ort trefft ihr auf Igor, dem der Velvet Room gehört.

Mit Hilfe des Velvet Room könnt ihr mehrere Personas in eurem Besitz dazu nutzen, eine neue Persona zu kreieren. Hierfür benötigt ihr dann allerdings die Hilfe von besagtem Igor, der im Original von Bin Shimada besprochen wird. Lernt im Trailer außerdem Elizabeth – gesprochen von Miyuki Sawashiro – kennen, die den Raum in Ordnung hält. Nehmt ihr Anfragen von ihr an und erfüllt ihr die angebotenen Aufgaben zu ihrer Zufriedenheit, bringt euch das nette Belohnungen ein.

Persona 3 Reload erscheint am 2. Februar 2024 für Xbox Series X|S und Xbox One und wird zum Start im Xbox Game Pass für Konsolen und den PC enthalten sein.