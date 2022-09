Autor:, in / Persona 5 Royal

Zu Persona 5 Royal wurde ein neuer Take Over Trailer veröffentlicht. Dazu wurde bekannt gegeben, dass das Spiel im Oktober veröffentlicht wird.

Persona 5 Royal erscheint am 21. Oktober 2022 und landet direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass. Den neuen Take Over Trailer könnt ihr euch dazu hier anschauen: