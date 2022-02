Phantom Breaker Omnia: Rocket Panda Games enthüllt Titelsong

Publisher Rocket Panda Games und Entwickler MAGES freuen sich, den Opening-Titelsong für Phantom Breaker: Omnia, „Let it All Burn“ zu enthüllen. Performt wird der Song von Sängerin, Synchronsprecherin, YouTuberin und Streamerin AmaLee (LeeandLie), er wurde von Epsilon Zero komponiert und arrangiert und die Texte kommen von Jamison Boaz.

„Ich hoffe, Let it All Burn gefällt euch allen! Das gesamte Team hat unglaublich hart an diesem Song gearbeitet und ich hatte einen Riesenspaß dabei, den Song aufzunehmen – also rockt ihn auf Dauerschleife!“ – AmaLee.

Den Titelsong für Phantom Breaker: Omnia gibt es hier:

Außerdem ist aktuell eine neue Demo für Phantom Breaker: Omnia auf Steam erhältlich.