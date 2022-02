Dynasty Warriors 9 Empires: 1 vs. 1.000-Action im offiziellen Launch-Trailer

Autor:, in / Dynasty Warriors 9 Empires

KOEI TECMO Europe und Entwickler Omega Force geben heute stolz bekannt, dass ihr mit Spannung erwartetes Taktik-Actionspiel Dynasty Warriors 9 Empires ab sofort in ganz Europa für die Konsolen Nintendo Switch, Xbox Series X|S und Xbox One, Windows PC über Steam, Google Stadia, PlayStation 4 und digital auf PlayStation 5 erhältlich ist.

Der fesselnde neue Titel fügt der aufregenden 1 vs. 1.000-Action von KOEI TECMOs verehrter Dynasty Warriors-Serie strategische Elemente hinzu, während sich die Spieler auf die Suche nach dem alten China begeben, um es durch eine Kombination aus Weisheit, Macht und Mut zu erobern.

Dynasty Warriors 9 Empires lässt den Spieler in die Rolle von 94 der berühmtesten und gefürchtetsten Offiziere von Dynasty Warriors 9 schlüpfen und die dramatische Welt der Drei Königreiche erleben. Dynasty Warriors 9 Empires nimmt Spieler mit auf eine Mission, um eine feindliche Festung in der brandneuen, weiterentwickelten Burgbelagerung zu durchbrechen, oder lässt diese die Politik hinter den Kulissen spielen, Logistik und Allianzen aufbauen, während sie geheime Pläne in ihrem Bestreben, das Königreich zu beherrschen, formulieren.

Dynasty Warriors 9 Empires bietet Szenarien, die die Fans in verschiedene Epochen versetzen und es ihnen ermöglichen, historische Momente wie den Aufstand der Gelben Turbane und die Schlacht von Chibi zu erleben. Aber nur weil sie in historischen Epochen spielen, heißt das nicht, dass sie der Geschichte folgen müssen, um erfolgreich zu sein.

Sie schreiben ihre eigene Geschichte der Drei Reiche auf eine Art und Weise um, die sie sich nie hätten vorstellen können, wie z. B. die Vereinigung Chinas mit allen noch lebenden Offizieren von Wu, oder indem sie ihre Lieblingsoffiziere in einem Kommando versammeln, oder sogar indem sie eine Rebellion anzetteln, um die Kontrolle über die Karte zu übernehmen!

Darüber hinaus können die Fans ihre eigenen Offiziere im detaillierten Bearbeitungsmodus des Spiels erstellen. Von unterschiedlichen Frisuren, Gesichtsbemalungen und Tattoos bis hin zu mehrschichtigen Rüstungen und Ausrüstungsgegenständen können sie den Helden oder Schurken ihrer Träume erschaffen, bevor sie in einem generationenübergreifenden Kampf um Macht und Ruhm gegen feindliche Kräfte antreten.

Die folgenden Sonderboni können bis zum 28. Februar 2022 aus dem PlayStation Store, Nintendo e-Shop oder Microsoft Store heruntergeladen werden:

Männliches Custom Zhao Yun-Set

Männliches Custom Guo Jia-Set

Männliches Custom Lu Xun-Set

Weibliches Custom Xin Xianying-Set

Weibliches Custom Lu Lingqi-Set

Einige dieser Gegenstände können zu einem späteren Zeitpunkt auch zum Kauf angeboten werden.

Dynasty Warriors 9 Empires kombiniert die 1-vs.-1.000-Action eines Dynasty Warriors mit strategischen Elementen, inklusive des Kommandos über Einheiten. Der Titel schickt Spieler auf die Mission, das alte China zu erobern, sowohl strategisch als auch mit dem Schwert. In mächtigen Belagerungskämpfen können Feldherren ihre Truppen aussenden, sodass diese wichtige strategische Ziele, beispielsweise Festungen, erobern.

So erleben Spieler risikoreiche Kämpfe um zentrale Punkte auf dem Schlachtfeld, die sie mithilfe von Feuerattacken, Kriegslisten, Belagerungswaffen und teilweise auch einfach durch die simple Ausführung der vorgegebenen Strategien durch die Kommandeure, die den eigenen Truppen den Befehl zum Angriff erteilen.