PlayerUnknown’s Battlegrounds: PUBG veranstaltet Survival-Turnier vom 5. bis 7. März

KRAFTON, Inc., verantwortlich für Unterhaltungsprodukte wie PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), präsentiert heute Details zum kommenden Survival-Turnier – einem einmaligen Spezialturnier. Dieses wird im Rahmen des globalen LAN/Online-Hybrid-Events PUBG GLOBAL INVITATIONAL.S (PGI.S) abgehalten.

Das Survival-Turnier findet vom 5. bis 7. März über drei Tage statt. Insgesamt 32 Teams werden basierend auf ihrer Leistung in der dritten Woche der PGI.S in acht Vierergruppen eingeteilt. Die acht Teams mit den höchsten Punktzahlen aus den Gruppenspielen ziehen in die Endrunden ein, bei der sie um einen Platz in den Final Four kämpfen. Da es sich um ein Sonderturnier handelt, wird das Regelwerk angepasst: Kürzere blaue Zonen sorgen für schnellere actionreiche Matches. Fans von PUBG Esports können den gesamten Ablauf live in verschiedenen Sprachen auf folgenden Kanälen verfolgen:

Das Preisgeld für das Survival-Turnier beträgt insgesamt 60.000 US-Dollar, wovon 30.000 US-Dollar an das Siegerteam vergeben werden. Diese Gelder und alle erzielten Ergebnisse sind jedoch nicht Teil des PGI.S-Preispools und fließen nicht in die Gesamtwertung ein, da es sich um ein eigenständiges Turnier handelt. KRAFTON, Inc. veranstaltet außerdem erneut die Pick’Em Challenge – ein Event, bei dem die Fans die Gewinner der PGI.S-Matches, einschließlich des Survival-Turniers, vorhersagen, um Ingame-Preise zu gewinnen.

Fans können sich kostenlose Tippgutscheine verdienen und PGI.S-Gegenstände kaufen, indem sie den Esports-Tab im Spiel besuchen. Dieser ist bis zum 14. April verfügbar. 30 Prozent des Verkaufserlöses werden dem gesamten PGI.S-Preispool hinzugefügt. Zu den neuen PGI.S-Pick’Em-Gegenständen gehören:

S Voter’s Fallschirm Bundle (+ 2 Tippgutscheine)

S Voter’s SLR Bundle (+ 2 Tippgutscheine)

S Voter’s Mosin Nagant Bundle (+ 2 Tippgutscheine)

S Voter’s SCAR-L Bundle (+ 2 Tippgutscheine)

S Voter’s Mini 14 Bundle (+ 2 Tippgutscheine)

S Hydrodip Waffen Paket (+ 11 Tippgutscheine)

Die 32 Teams aus acht verschiedenen Regionen treten noch bis zum 28. März bei der PGI.S gegeneinander an und kämpfen um einen Teil des Preisgeldes von 3,5 Millionen Dollar – dabei steigt die Höhe jede Woche.