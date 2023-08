PlayStation 5: Aktienkurs von Sony bricht ein

Wie Takashi Mochizuki von Bloomberg berichtet, ist die Aktie von Sony um mehr als 6 % eingebrochen, nachdem man vor eine Verzögerungen bei der Erholung des Smartphone-Marktes gewarnt und einen Finanzausblick gegeben hatte, der die Erwartungen deutlich verfehlte.

Die PS5-Hardware wurde im Quartal nur 3,3 Millionen Mal ausgeliefert, während die Erwartungen bei 4,45 Millionen lagen. Sony hat als Gegenmittel eine Preisaktion für die PlayStation 5 gestartet und die Preise gesenkt, um die hohen Lagerbestände zu verringern. Hier sagte Sony, dass die Reaktion auf die Preissenkung weitestgehend gut seien, im Vereinigten Königreich aber „schwach“ gewesen seien.

Der Aktienkurs von Sony ist somit um mehr als 6 % gefallen und verzeichnete den stärksten Kursrückgang seit einem Jahr. Die Finanzergebnisse lösten auch Besorgnis über die hohen Marketing-Kosten der PlayStation aus. Den größten Dämpfer musste Sony wegen der schwachen Nachfrage von Smartphone-Displays hinnehmen. Die Marge für Bildsensoren ist deutlich zurückgegangen und Sony sieht keinen baldigen Aufschwung, auch nicht mit der Zunahme von Apple-Inhalte.

Trotz der schlechten Entwicklung und der geringeren Nachfrage, ist man sich sicher, dass langfristig das Business von Sony weiter wachsen wird.

